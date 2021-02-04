الناتو يحذر من تحول أفغانستان لمنطقة آمنة للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي من مخاطر قد تلحق بعملية السلام في أفغانستان، واحتمال تحولها لمنطقة آمنة للإرهاب في حال انسحاب الناتو

ووصف ينس ستولتنبرج بعد لقائه رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، انسحاب الحلف من أفغانستان، بـ "القرار الصعب الذي يتوجب البت فيه من قبل الحلفاء، وأي قرار يتخذ في هذا الخصوص، سيترتب عليه تكاليف ومصاعب".



ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع التحالف مصير بقاء مهمة الناتو التي يبلغ قوامها 10 آلاف فرد خلال اجتماع عبر الفيديو في 17 فبراير/ شباط.

وأشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بتأكيد الرئيس الأمريكي التزامه بتعزيز قدرات الحلف، والعمل على إعادة بنائه.

وانتقد ستولتنبرج اقتحام الكونجرس، مشيرا إلى أن الهجوم لم على الديمقراطية الأمريكية وحدها، وإنما على قيم حلف الناتو كذلك.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، اقتحم المئات من أنصار ترامب، مبنى الكونجرس؛ سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات.

لكن بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة لاستعادة السيطرة، عاد الأعضاء إلى الكونجرس ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن.