الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، استئناف الحركة الملاحية بـ ميناء جدة الإسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة الرياح وارتفاع موج البحر.

أمطار رعدية ورياح نشطة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداءً من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

