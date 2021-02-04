الصحة : لا تسمح للآخرين بلمس جهازك عند إبراز تصريحك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر التأكيد على بعض السلوكيات التي يغفل البعض عنها.

ونصحت الوزارة عبر إنفوجراف لها بأهمية تجنب ملامسة الغير للأغراض الشخصية أو جهاز الجوال عند استعراض التصريحات أو الموافقات أو الرسائل التي ترد من الجهات الصحية مثل تطبيق توكلنا وغيرها.

رسالة نصية من تطبيق توكلنا

وفي وقت سابق اليوم أكد تطبيق توكلنا أنه سيتم توجيه رسالة نصية بالحالة الصحية للمستفيدين، وذلك لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق، وهذه الرسالة تعتبر شرطًا للدخول إلى المجمعات والدوائر الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التطبيق إن الرسالة النصية سوف تتضمن: اسم المستفيد، ورقم الهوية الوطنية الخاصة به وحالته الصحية وتاريخ صلاحية الحالة الصحية حيث ستكون الرسالة صالحة لفترة مؤقتة وبعدها سيتم تحديث الحالة بحسب مستجدات التطبيق.

الصحة تؤكد على الإجراءات الوقائية

وكانت وزارة الصحة دعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.



