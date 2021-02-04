شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الحازمي» تكثف جولاتها لرصد مخالفات احترازات «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كثفت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة جولاتها الرقابية على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال عمل الفرق الرقابية الصباحية والمسائية بإدارة صحة البيئة بالبلدية.

وقامت بتنفيذ جولات رقابية تفتيشية مكثفة على محلات الصحة العامة، وتم التأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتوعية المطاعم بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون في تطبيقها، ومصادرة المواد الفاسدة وتغريم المخالفين ورفع مستوى تطبيق البرتوكولات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أنه لن يتم التهاون وستطبق اللوائح والأنظمة وفرض العقوبات والمخالفات بحق المخالفين.

وبيّن أن البروتوكول الوقائي للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية للمحلات التجارية هو الالتزام بارتداء الكمامات، ووضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المزدحمة لضمان وجود مسافة بين الزوار، ويتضمن أيضاً الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، وتطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون أو العملاء كل ساعتين، وتطهير سلال التسوق بعد كل استخدام.