شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن: وزارة الحج حرصت على سلامة أكثر من 600 ألف معتمر تواجدوا خلال انتشار الجائحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أن الوزارة حرصت على سلامة أكثر من 600 ألف معتمر تواجدوا في المملكة خلال انتشار جائحة فايروس كورونا.

وقال الدكتور بنتن خلال مشاركته في الملتقى العلمي الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة إن المملكة من أفضل دول العالم التي تعاملت مع الجائحة حيث جندت كافة طاقاتها وإمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ولكل من يرغب في القدوم إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة سهلت أداء العمرة على أكثر من 100 ألف معتمر تواجدوا بالمدينة المنورة عند انتشار الجائحة وإغلاق الحرمين الشريفين.

وأضاف قائلًا وضعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية خططاً تنفيذية مقننة لأداء فريضة الحج خلال موسم حج 1441هـ ولله الحمد استكمل الموسم بصورة مشرفة للمملكة، مشيرًا إلى أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الحج في كافة الظروف وبأعلى التقنيات المستخدمة في التنظيم الدقيق لإدارة الحشود والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.