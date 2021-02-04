شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام»: 18 فبراير بدء مرحلة الدراسات الشرعية والفنية لطلبات التملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة 7 مسارات ومراحل تمر بها طلبات تملك وتعديل صكوك العقارات في المملكة.

وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى هي مرحلة استقبال الطلبات والتي بدأت في العشرين من شهر ديسمبر للعام الميلادي 2020 تلتها مرحلة الفحص والتدقيق التي بدأت يوم الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي ثم تعقبها مرحلة الدراسات الشرعية والفنية والتي حدد لها من تاريخ الثامن عشر من شهر فبراير الجاري ثم تأتي بعدها مرحلة العرض على اللجان في العاشر من شهر مارس القادم ثم المرحلة الخامسة وهي الرفع للمقام السامي تليها مرحلة العرض على لجنة المراجعة ثم المرحلة السابعة والأخيرة وهي مرحلة الإعلان.

وبينت الأمانة أنه تم تحديد المقابل المالي لطلبات التملك والتعديل حيث سيكون الحد الأدنى للقطاع السكني 200 ريال والحد الأعلى 1800 ريال وبالنسبة للقطاع الزراعي سيكون الحد الأدنى 800 ريال والحد الأعلى 4000 ريال فيما سيكون المقابل المالي للطلبات الشكلية 200 ريال للقطاع السكني و500 ريال للقطاع الزراعي.

وأكدت الأمانة أنه تم إعفاء جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي.