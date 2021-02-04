شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية بارق» تغلق محلين احترازياً وتكثف جولاتها الرقابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسفرت الجولات الرقابية التي تنفذها بلدية محافظة بارق في منطقة عسير عن رصد ٥ مخالفات وقائية وإغلاق محلين احترازياً، بعد الوقوف على الأسواق للتأكد من تطبيقها الاحترازات الوقائية من فايروس كورونا.

وتأتي هذه الجولات تزامناً مع التحذيرات الصحية من الموجة الثانية للجائحة، إذ شملت مراكز التسوق التجارية والمطاعم وقصور الأفراح والمحلات المهنية.

وحذر المراقبون مسؤولي المحلات والمراكز من دخول المتسوقين دون كمامات، ودون التسجيل في تطبيق توكلنا، مع إلزامهم بوضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز.