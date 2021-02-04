عربات لنقل المعتمرين وكبار السن بالمسجد الحرام

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وأوضح السديس أن هذه العربات تهدف إلى تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، وهي من الخدمات التي تسعى الرئاسة لتطويرها.وأكد أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها عبر تعقيمها باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها، مبينا أن الرئاسة خصصت عددا من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج.
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