وزير الداخلية يدشن 3 خدمات الكترونية تلغي مراجعة الجوازات

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وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الالكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة الكترونيا دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم، وخدمة البطاقة الالكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد، لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس عددا من الخدمات الالكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية العامة للجوازات.وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الالكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة الكترونيا دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم، وخدمة البطاقة الالكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد، لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.

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