شكرا لقرائتكم خبر مناقشة تحديث المخطط الشامل لمكة والمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس، ورشة عمل لمناقشة تحديث المخطط الشامل، بمشاركة عدد من المطورين والعقاريين والصناعيين ورجال الأعمال والمهتمين بتحديث المخطط الشامل لمكة المكرمة.

وتضمنت ورشة العمل طرح الأفكار وتبادل الآراء والنقاش حول المواضيع المحورية والتي تتعلق بالمخطط الشامل، وتأتي إقامة ورشة العمل ضمن مساعي الهيئة لتفعيل المشاركة وفتح قنوات التواصل مع قطاع الأعمال إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في المشاريع التنموية في مدينة مكة المكرمة.

ويعد المخطط الشامل مرجعا مهما لتوجيه التنمية على كافة الجوانب، حيث عملت الهيئة الملكية على الاستفادة مما جرى إعداده سابقا من مخططات ودراسات، والاستمرار في تحديثه وتطويره ليتواءم مع رؤية المملكة 2030، والتوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة، وتعزيز التنمية الحضرية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان ولضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.