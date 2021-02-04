مناقشة تحديث المخطط الشامل لمكة والمشاعر المقدسة

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وتضمنت ورشة العمل طرح الأفكار وتبادل الآراء والنقاش حول المواضيع المحورية والتي تتعلق بالمخطط الشامل، وتأتي إقامة ورشة العمل ضمن مساعي الهيئة لتفعيل المشاركة وفتح قنوات التواصل مع قطاع الأعمال إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في المشاريع التنموية في مدينة مكة المكرمة.ويعد المخطط الشامل مرجعا مهما لتوجيه التنمية على كافة الجوانب، حيث عملت الهيئة الملكية على الاستفادة مما جرى إعداده سابقا من مخططات ودراسات، والاستمرار في تحديثه وتطويره ليتواءم مع رؤية المملكة 2030، والتوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة، وتعزيز التنمية الحضرية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان ولضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
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