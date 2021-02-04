شكرا لقرائتكم خبر الشورى يحسم بالتصويت تعديل نظام حماية الطفل.. الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحسم مجلس الشورى خلال جلسته -عبر الاتصال المرئي- الأسبوع المقبل بالتصويت تعديل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع التعديل.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس في جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها -عبر الاتصال المرئي- الاثنين القادم على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ بعد أن يستمع لرأي اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي للوزارة أثناء مناقشته في جلسته السابقة.

ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث يصوت على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

ويطرح المجلس للمناقشة ضمن الموضوعات المدرجة تقريرا للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي

1440/1441هـ ، حيث يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وتوصياتها.

على جدول أعمال الشورى: