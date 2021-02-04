الشورى يحسم بالتصويت تعديل نظام حماية الطفل.. الأسبوع المقبل

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ومن المنتظر أن يصوت المجلس في جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها -عبر الاتصال المرئي- الاثنين القادم على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ بعد أن يستمع لرأي اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي للوزارة أثناء مناقشته في جلسته السابقة.ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث يصوت على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.
ويطرح المجلس للمناقشة ضمن الموضوعات المدرجة تقريرا للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي
1440/1441هـ ، حيث يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وتوصياتها.
على جدول أعمال الشورى:
- التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/1441هـ.
- تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/1441هـ.
- تقرير الأداء السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.
- التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/1441هـ
- استثناء أسهم المؤسسين في شركة الرياضة السعودية من بعض أحكام نظام الشركات.
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