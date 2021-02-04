معهد الابتكار العالمي يعزز تنافسية المواطن المهنية في سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع معهد الإدارة العامة أمس، مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار العالمي (Global Innovation Institute) لبناء شراكة فاعلة بين الطرفين تسهم في توفير برامج تدريبية جديدة ومبتكرة تعمل على تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيز تنافسيته المهنية في سوق العمل بالمملكة، ونشر وترسيخ ثقافة الابتكار كونه ركيزة هامة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنافسية، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية نوعية في مجال تبني الابتكار وممارساته. وقع الاتفاقية المدير العام للمعهد الدكتور بندر السجان، والمدير التنفيذي لشركة الابتكار العالمية أنتوني ميلز. ويُعنى معهد الابتكار العالمي بمنح الشهادات المهنية والاعتماد والعضوية في مجال الابتكار. ويعمل المعهد على النهوض بمهنة قيادة الابتكار من خلال دورات التطوير ويُعنى معهد الابتكار العالمي بمنح الشهادات المهنية والاعتماد والعضوية في مجال الابتكار. ويعمل المعهد على النهوض بمهنة قيادة الابتكار من خلال دورات التطوير المهني والبحوث التطبيقية، ويتبنى المعهد أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار. وبموجب مذكرة التفاهم، يحصل معهد الإدارة العامة على رخصة تنفيذ دورات معهد الابتكار العالمي التدريبية للتحضير للاختبارات باستخدام المواد التدريبية باللغتين الإنجليزية والعربية، وكذلك منح دبلوم الابتكار الحكومي لمن أكمل جميع شهادات المعهد العالمي للابتكار المهنية الخمس. وقال السجان «تتزامن مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد الابتكار العالمي مع إطلاق استراتيجية المعهد 2023 بما تشتمل عليه من خطط طموحة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الحكومي والخاص. أهداف مذكرة التفاهم تطوير رأس المال البشري الوطني

تعزيز تنافسيته المهنية في سوق العمل

نشر وترسيخ ثقافة الابتكار

تنفيذ دورات تدريبية نوعية

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