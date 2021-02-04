الاحتجاز يتصدر عمليات إنقاذ الدفاع المدني بـ45 ألف عملية

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وقاربت الخسائر المادية نتيجة للحوادث التي تطلبت إنقاذا من الدفاع المدني نحو 3 ملايين ريال، منها مليون ريال في مكة المكرمة، والتي تصدرت المناطق أيضا في عدد الإصابات والوفيات.وفيما يتصل بالفرق بين الذكور والإناث من حيث الإصابات والوفيات، تصدر الذكور وبفارق كبير.
وأظهرت البيانات أنه على الرغم من كون الرياض مدينة داخلية بعيدة عن البحر إلا أنها حلت ثانيا من حيث عمليات الإنقاذ نتيجة الغرق بـ 28 حالة إنقاذ، وحلت مكة المكرمة أولا بـ 40 عملية إنقاذ بسبب الغرق، أما فيما يتصل بعمليات الإنقاذ نتيجة تصادم المركبات فحلت الباحة أولا بين المناطق بـ 575 عملية، ومكة ثانيا بـ561 عملية، وعسير ثالثا بـ 500 عملية.
وفيما يتصل بعمليات الإنقاذ بسبب الاحتجاز حلت مكة المكرمة أولا بـ16,768 عملية، تليها الرياض بـ9399 عملية، أما عمليات الإنقاذ بسبب السقوط فحلت الرياض أولا بـ277 عملية، تلتها مكة المكرمة بـ238 عملية، وجازان وعسير بـ139 عملية لكل.
الإصابات والوفيات حسب الجنس
الإصابات
1688ذكور
446إناث
الوفيات
937ذكور
132إناث
عمليات الإنقاذ حسب الأسباب
احتجازا 45,453
غرق 209
تصادم 2505
انهيار 332
سقوط 1243
حوادث مهنية 307
بحث عن مفقودين 225
حوادث فردية 3703
تحت الإجراء 782
عدم وجود حادث 3297
الحيوانات 989
حالة حرب 58
عمليات الإنقاذ والخسائر البشرية التي نفذها الدفاع المدني خلال عام 1440 حتى 5 جمادى الأولى من عام1441هـ
عمليات الإنقاذ 59103
الإصابات 2134
الوفيات 7969
الخسائر المادية 2.766.616 ريالا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.