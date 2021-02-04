شكرا لقرائتكم خبر الاحتجاز يتصدر عمليات إنقاذ الدفاع المدني بـ45 ألف عملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت حالات الاحتجاز والحوادث الفردية والتصادم بين المركبات التي تتطلب إطفاء أو إنقاذا، الأسباب وراء عمليات الإنقاذ التي نفذها الدفاع المدني بمختلف المناطق خلال الفترة من 1440 حتى 5 جمادى الأولى 1441هـ بـ 45,453 عملية إنقاذ، وفق بيانات حديثة للدفاع المدني اطلعت عليها الصحيفة.

وقاربت الخسائر المادية نتيجة للحوادث التي تطلبت إنقاذا من الدفاع المدني نحو 3 ملايين ريال، منها مليون ريال في مكة المكرمة، والتي تصدرت المناطق أيضا في عدد الإصابات والوفيات.

وفيما يتصل بالفرق بين الذكور والإناث من حيث الإصابات والوفيات، تصدر الذكور وبفارق كبير.

وأظهرت البيانات أنه على الرغم من كون الرياض مدينة داخلية بعيدة عن البحر إلا أنها حلت ثانيا من حيث عمليات الإنقاذ نتيجة الغرق بـ 28 حالة إنقاذ، وحلت مكة المكرمة أولا بـ 40 عملية إنقاذ بسبب الغرق، أما فيما يتصل بعمليات الإنقاذ نتيجة تصادم المركبات فحلت الباحة أولا بين المناطق بـ 575 عملية، ومكة ثانيا بـ561 عملية، وعسير ثالثا بـ 500 عملية.

وفيما يتصل بعمليات الإنقاذ بسبب الاحتجاز حلت مكة المكرمة أولا بـ16,768 عملية، تليها الرياض بـ9399 عملية، أما عمليات الإنقاذ بسبب السقوط فحلت الرياض أولا بـ277 عملية، تلتها مكة المكرمة بـ238 عملية، وجازان وعسير بـ139 عملية لكل.

الإصابات والوفيات حسب الجنس

الإصابات

168‪8ذكور

446‪إناث

الوفيات

937‪ذكور

132‪إناث

عمليات الإنقاذ حسب الأسباب

احتجازا 45,453

غرق 209‪

تصادم 250‪5

انهيار 332‪

سقوط 124‪3

حوادث مهنية 307‪

بحث عن مفقودين 225‪

حوادث فردية 370‪3

تحت الإجراء 782‪

عدم وجود حادث 329‪7

الحيوانات 989‪

حالة حرب 58

عمليات الإنقاذ والخسائر البشرية التي نفذها الدفاع المدني خلال عام 1440 حتى 5 جمادى الأولى من عام1441هـ

عمليات الإنقاذ 591‪03

الإصابات 213‪4

الوفيات 796‪9

الخسائر المادية 2.766.616 ريالا