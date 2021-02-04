شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 4 أشخاص يدّعون المعالجة بممارسات الطب البديل بدون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أعلن المركز الوطني للطب البديل عن ضبط 4 أشخاص يدّعون معالجة الناس بممارسات الطب البديل والتكميلي بدون وجود رخصة مزاولة رسمية.
قال الطب البديل " بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، ضبط المركز أربعة أفراد (رجلين وامرأتين) من جنسيات عربية يدّعون معالجة الناس بممارسات الطب البديل والتكميلي بدون وجود رخصة مزاولة رسمية".
وأضاف المركز أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.