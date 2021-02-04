شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 4 أشخاص يدّعون المعالجة بممارسات ‎الطب البديل بدون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن المركز الوطني للطب البديل عن ضبط 4 أشخاص يدّعون معالجة الناس بممارسات ‎الطب البديل والتكميلي بدون وجود رخصة مزاولة رسمية.

قال الطب البديل " بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، ضبط المركز أربعة أفراد (رجلين وامرأتين) من جنسيات عربية يدّعون معالجة الناس بممارسات ‎الطب البديل والتكميلي بدون وجود رخصة مزاولة رسمية".

وأضاف المركز أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.