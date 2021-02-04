شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أخصائي يكشف أساليب تحايل المتسولين لاستعطاف الناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأخصائي الاجتماعي، خالد الشرهان، عن أساليب تحايل المتسولين لاستعطاف الناس ويحذر من خطرهم على المجتمع.

وقال خالد الشرهان خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" المتسول عبارة عن شخص متخفي سواء بإعاقة أو ملابس معينة "، لافتا:" هناك رجال ارتدوا ملابس نسائية للتسول أمام المساجد والإشارات المرورية ".

وأشار:" يقف خلف هؤلاء المتسولون أناس يدفعون لهم وقد يتجهوا لسلك طرق خطيرة مثل المخدرات وتخريب البلد والسرقة والقتل والخطف ".