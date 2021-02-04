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شاهد.. أخصائي يكشف أساليب تحايل المتسولين لاستعطاف الناس

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأخصائي الاجتماعي، خالد الشرهان، عن أساليب تحايل المتسولين لاستعطاف الناس ويحذر من خطرهم على المجتمع.

وقال خالد الشرهان خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" المتسول عبارة عن شخص متخفي سواء بإعاقة أو ملابس معينة "، لافتا:" هناك رجال ارتدوا ملابس نسائية للتسول أمام المساجد والإشارات المرورية ".

وأشار:" يقف خلف هؤلاء المتسولون أناس يدفعون لهم وقد يتجهوا لسلك طرق خطيرة مثل المخدرات وتخريب البلد والسرقة والقتل والخطف ".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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