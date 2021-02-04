شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."الخضيري" يوضح المقصود بالزيوت المهدرجة ويكشف خطورتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري خطورة الزيوت المهدرجة.

وقال خلال لقاء في برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية: " الزيوت المهدرجة ليست هي الزيوت السائلة وإنما هي الزيوت المتصلبة التي تسمى "سمن نباتي أو بديل الزبدة وغيرها".

وأشار إلى أن الزيت النباتي يتم غليه بدرجة حرارة عالية ثم يتم ضخ هيدروجين إليه فيصبح متصلب واستخدم كبديل للسمن لأنهم كانوا يعتقدون أن سبب تصلب الشراين وأمراض القلب بسبب السمن العادي وفي الثمانينات اكتشفوا أنه هو المسبب للتصلب في الشرايين والانسداد في الأوعية . مضيفا أن من خطورتها أنها تظل مترسبة في الجسم ولا تتحلل.

وأضاف أن الشركات التي تصر على استخدامه يرجع إلى ميزته التجارية حيث يعطي نكهة طيبة ويحفظ المنتجات الغذائية على الأرفف لمدة 6 أشهر أو سنة دون أن يتلف.

وأشار إلى أنه بداية من 2020 تم منع استخدام الزيوت المهدرجة بشكل جزئي.