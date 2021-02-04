غلق طريق «العلا–المدينة» بسبب أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية

أصدر «أمن الطرق» تنبيهًا لمستخدمي طريق «العلا–المدينة» الواقع في المدينة المنورة، مفادها أنه تم إغلاق الطريق، نظرًا إلى وجود أمطار غزيرة تحد مدى الرؤية، وحدد طريق «العلا–خيبر» بديلًا له.

وقال الحساب الرسمي لـ«أمن الطرق» على تويتر، اليوم الخميس: «عزيزي قائد المركبة.. نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق العلا–المدينة؛ وذلك لوجود أمطار غزيرة تحد مدى الرؤية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة الجميع».

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