الصحة: منطقة الرياض تواصل تسجيل أعلى إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن منطقة الرياض تواصل تسجيل أعلى الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث سجَّلت 126 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وإجمالًا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 3 حالات وفيات، وتسجيل 297 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 360697 حالة.

وكانت الوزارة جدَّدت توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها لخدمة من لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات، والاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية