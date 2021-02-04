8 حقوق لمرضى السرطان في اليوم العالمي.. تعرف عليها

حددت هيئة حقوق الإنسان 8 حقوق لمرضى السرطان بمناسبة يوم السرطان العالمي الذي يحل في الرابع من فبراير من كل عام.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن حقوق مرضى السرطان في المملكة ما يلي:

1– تقديم شكوى إذا تم إفشاء التشخيص بدون موافقة خطية.

2– توفير وسائل الكشف المبكر خلال عيادات تُعنَى بذلك، مثل عيادة صحة المرأة.

3– العلاج المتعدد التخصصات، والرأي الثانـي من قبل الفريـق المعالج، أو حقوق وعلاقات المرضى في حالة طلب ذلك.

4– الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي المُلطِّف من قبل المختصين.

5– معرفة التشخيص: ولا يحق لأفراد عائلته معرفته إلا بموافقته.

6– الموافقة على العـلاج الكيمياوي والإشعاعي، والتدخل الجراحي، ولا يتطلب موافقة ولي الأمر.

7– الحصول على التقارير الطبية التي تثبت حالته لضمان الحق في العودة إلى العمل أو الحصول على الدعم المالي.

8– تأمين وسائل التنقـل أو تكاليفها للمريض والمرافقين حسب الضوابط، وبما يغطي جميع المواعيد بدون حد أعلى لعددها حتى الشفاء.

واليوم العالمي للسرطان هو فعالية سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان؛ لرفع الوعي العالمي بمخاطر مرض السرطان؛ وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

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