وزارة العدل: 4 خطوات للاطلاع على الأحكام التجارية إلكترونيًّا

حددت وزارة العدل، 4 خطوات للاطلاع على الأحكام التاريخية، ضمن حملة الوزارة لشرح الخدمات العدلية.

وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الاطلاع على الأحكام التجارية يتطلب الآتي:

1– الدخول على بوابة وزارة العدل.

2–من القائمة اختر «الوزارة».

3– اختيار «مركز البحوث».

4– اختيار نشر الأحكام.

وكانت وزارة العدل أوضحت أن المحاكم التجارية تستقبل جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، وتنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية

وأكدت وزارة العدل أن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية 180 يومًا في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.

وأضافت وزارة العدل أن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية 20 يومًا في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يُكتفَى فيها بنظر الاستئناف دون مرافعة، فيما تصل مدة الفصل في القضية التجارية 90 يومًا في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.

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