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هيئة تقويم التعليم وجامعة الأعمال تناقشان مستقبل التعليم

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الرياض - محمد عبدالله - تناولتا التوجهات المستقبلية للجامعة أيضًا

ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، اليوم الخميس، مستقبل التعليم والتوجهات المستقبلية للجامعة والتعليم عن بُعد.

جاء ذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور مهند دحلان.

واستعرض الاجتماع الخدمات والاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب والمراكز التابعة لها، والأعمال والخدمات التي تقدمها جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب بالقطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفاءتهما وإسهامهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، كما أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا جامعة أهلية تقدم برامج التعليم العالي بجودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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