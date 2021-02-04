بالفيديو.. مركبات تتجاوز كتف طريق «مكة–جدة» السريع.. و«المرور» يتدخل

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ قدمه أحد قائدي المركبات، بشأن قيام عدد من المركبات بتجاوز كتف طريق «مكة–جدة» السريع، مؤكدًا تطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن.

تعود تفاصيل البلاغ الموثق إلى مقطع فيديو نشره قائد مركبة على تويتر معلقًا: «مرور جدة مع التحية.. تصرف لا يرضي العاقل للأسف.. طريق مكة جدة السريع، باتجاه مكة أمس العصر».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات، وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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