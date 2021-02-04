أمين الجوف يتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان على جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة وبلدياتها لسحب المياه وفتح الطرق وقنوات التصريف والعبارات وإزالة الأضرار وتفقد ميدانيًّا سير العمل في محطات وشبكات التصريف خلال هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم.

كما تابع أمين الجوف من خلال غرفة العمليات بالأمانة وتطبيق خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأمانة والبلديات التابعة لها، ووجه البلديات بتكثيف انتشار الفرق الميدانية لمعالجة أضرار الأمطار، ورصد كفاءة شبكات تصريف الأمطار والسيول وصيانتها أولًا بأول، ورفع جميع مخلفات الأمطار وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا للتسهيل على المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، موضحًا أن الأمانة وفرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية لإنجاز مهامها في وقت قياسي، كما نفذت عددًا من مشروعات تصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول، حرصًا منها على سلامة الجميع.

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