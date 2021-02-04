السعودية اليوم / إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية



القاهرة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أغلقت هيئةُ موانئ البحر الأحمر المصرية اليوم ميناءي السويس والزيتات بمحافظة السويس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئةُ في بيان اليوم، أنَّ قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرًا إلى إيقاف الأنشطة البحرية كافة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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19:50ت م

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