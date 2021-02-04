

سكاكا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها، ومحافظتي القريات ودومة الجندل.

‏كما شملت الأمطار مركز صوير وزلوم والشويحطية وطلعة عمار وهديب والرفيعة وخوعاء وقليب خضر وعين الحواس وأبو رواث وأبو عجرم واصفان والرديفة والرافعية والأضارع والعيساوية وميقوع والنبك أبو قصر وبسيطاء والثنية وأم نخيلة، سالت على إثرها الشعاب الصغيرة.

‏جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:37ت م

0168





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منطقة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.