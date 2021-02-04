السعودية اليوم / جامعة طيبة تعقد ورشة عمل تحديد صلاحيات فروع القطاعات الحكومية بالمحافظات



المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق04 فبراير 2021 م واس

عقدت جامعة طيبة اليوم ورشة عمل عن "تحديد صلاحيات فروع القطاعات الحكومية بالمحافظات".

واستمرت أنشطة الورشة على مدار ثلاث جلسات تناولت عدة محاور بعد افتتاحها بكلمة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، الذي رحب بالمشاركين من مختلف القطاعات الحكومية راجيًا التوفيق في تحقيق أهم أهداف الورشة وتطبيق نتائجها على أرض الواقع.

وتحدث الأمين العام لمجلس منطقة المدينة المنورة محمد عباس حول أهمية تنسيق الجهود وتنظيمها لأداء جميع الجهات للأدوار المناطة بها.

عقب ذلك توالت الجلسات في المحور المالي ومحور التنمية البشرية والمحور الإداري، كما تناول النقاش اللوائح التنظيمية والتنفيذية والمسائل القانونية وإجراءات العمل في الجهات الحكومية و فروعها.

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18:30ت م

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