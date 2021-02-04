السعودية اليوم / الأردن تسجل 1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

سجلت الأردن 1294 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 317948 حالة شفاء بعد تسجيل 730 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لتصل إلى 4354 حالة.

// انتهى //

18:30ت م

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عمّان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت الأردن 1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 331768 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 317948 حالة شفاء بعد تسجيل 730 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لتصل إلى 4354 حالة.// انتهى //18:30ت م0165

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