السعودية | إغلاق طريقي (العلا – المدينة) و(تبوك – ضباء) بسبب الأمطار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق عن إغلاق طريق (العلا – المدينة المنورة)، وذلك لوجود أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية.

وأوضحت اليوم (الخميس) أن الراغبين في الذهاب من العلا إلى المدينة عليهم السفر عن طريق خيبر.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة تبوك عن إغلاق طريق (تبوك – ضباء) للاتجاه المؤدي إلى ضباء كإجراء احترازي، وذلك نظراً لجريان وادي البقّار.