شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غينيا الاستوائية و"قطان" يبحثان القضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس تيودورو أوبيانغ رئيس غينيا الاستوائية، بالمقر الرئاسي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل خلال الاستقبال لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، من جانبه حمل الرئيس تيودورو أوبيانغ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع أقام رئيس جمهورية غينيا الاستوائية مأدبة غداء تكريماً لوزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية والوفد المرافق.