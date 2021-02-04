شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات احترازية بمساجد وجوامع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تعليق إقامة الدروس العلميّة والبرامج الدعوية والمحاضرات وتعقيم المساجد

أصدر وزير الشؤون الإسلامية د.عبد اللطيف آل الشيخ اليوم الخميس عدداً من التوجيهات التي تخص المساجد والجوامع بالمملكة وتتضمن إجراءات احترازية إضافية تماشياً مع تعليمات الجهات المختصة جاءت على النحو التالي:

1/ الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10)دقائق ماعدا صلاة الفجر فتكون المدة (20)دقيقة.

2/ فتح المساجد مع الأذان وإغلاقها بعد الصلاة بـ(10) دقائق.

3/ فتح الجوامع لصلاة الجمعة قبل الأذان بـ (30)دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(15)دقيقة .

4/ التأكيد على أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة(15)دقيقة.

5/ التشديد على إحضار المصلين للسجادة الخاصة بهم ولبس الكمامة، وترك مسافة متر ونصف بينهم، وعلى اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المعنية بحق المخالفين؛ حفاظاً على صحة المجتمع وسلامته.

6/ تعليق إقامة الدروس العلميّة والبرامج الدعوية والمحاضرات في المساجد ، وتحويل جميع هذة الأنشطة لتكون" عن بعد".

7/تكثيف تعقيم المساجد ، وأماكن الوضوء ودورات المياة ، والمحافظة على التهوية الجيدة لها.

8/التأكيد على أصحاب الفضيلة ( الأئمة والخطباء والمؤذنين ) بالالتزام بهذه التوجيهات بكل دقة كما عهدته الوزارة عنهم.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لحماية مرتادي بيوت الله ومواكبة جهود الدولة في التصدي لجائحة #كورونا.