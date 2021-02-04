طريقة استرجاع تذاكر السينما لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه يمكن استرجاع تذاكر السينما التي تم شراؤها مسبقًا لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق التي أعلنت عنها وزارة الداخلية يوم أمس.

طريقة استرجاع تذاكر السينما

وقالت الهيئة في بيان لها إنه بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي ترتب عليها إغلاق دور السينما لمدة (10) أيام قابلة للتمديد اعتبارًا من مساء هذا اليوم، تعلن الهيئة بأنه يمكن استرجاع قيمة التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق.

ودعت الهيئة إلى التواصل مباشرة مع الشركات المشغلة لاسترجاع قيمة التذاكر وفي حال وجود أية استفسارات أو شكاوى، يتم التواصل مع الرقم الموحد للهيئة 920004242.

تفاصيل الإجراءات الاحترازية الجديدة

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عددًا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تضمن إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.

كذلك تضمنت الإجراءات إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر )، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

