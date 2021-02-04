نسخة مزيفة من WhatsApp تستهدف أجهزة أيفون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أفادت تقارير تكنولوجية أن هناك إصدارًا مزيفًا من WhatsApp تستهدف أجهزة أيفون، وقد تم إنشاؤه بواسطة شركة المراقبة الإيطالية Cy4Gate لاستهداف أفراد محددين.

خطورة الإصدار المزيف من WhatsApp

ويسمح الإصدار المزيف للقراصنة بجمع معلومات حول المستخدمين المستهدفين عن طريق خداعهم لتثبيت ملفات تكوين معينة على أجهزتهم، وتشمل المعلومات التي يمكن للقراصنة الحصول عليها، على سبيل المثال لا الحصر، معرّف الجهاز الفريد (UDID) بالإضافة إلى الهوية الدولية للأجهزة المحمولة (IMEI).

وفي عام 2019، كان قد تم استغلال نسخة مشابهة طورته شركة NSO مكّن الكيانات من استهداف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في مناطق عالمية بما في ذلك الهند.

وعمل مختبر أبحاث الأمن السيبراني في جامعة تورنتو، Citizen Lab، مع شركة Motherboard للعثور على النسخة المزيفة من واتساب لأجهزة الأيفون بعد أن تم اكتشاف هجمات ضد المستخدمين على تطبيق المراسلة الفورية.

كيف يخدع المستخدمين؟

ويخدع الإصدار الزائرين بإرساله رسالة تحثهم على تحديث التطبيق، وبالضغط عليه يتم تنزيل الإصدار المزيف، وقد تم تصميمه لجمع معلومات حول الضحايا.

وأكد متحدث باسم WhatsApp أنه يتم اتخاذ إجراءات ضد النسخة المزيفة، مضيفًا: نحن نعارض بشدة إساءة استخدام شركات برامج التجسس، ويعد استغلال التطبيق لإيذاء الآخرين انتهاكًا لشروط الخدمة الخاصة بنا.

ويُذكر أن تطبيق واتساب يعمل على جلب طبقة حماية إضافية للمستخدمين الذين يربطون حساباتهم على نسخة سطح المكتب، وذلك من خلال إتاحة ميزة الفتح ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه للموافقة على ربط الحساب، وبالتالي ستوفر للمستخدمين ميزة أمان جديدة تجنبهم الأشخاص الفضوليين.