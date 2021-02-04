شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مشاريع منطقة تبوك الجارية والمستقبلية.. والمخطط الحضري للمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وذلك بمقر الأمانة بمدينة تبوك.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج ومشاريع أمانة تبوك وأبرز العوائق التي قد تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها وسبل دعم الأمانة، بما يمكّنها من إنجاز المشاريع بالشكل المأمول، مطلعاً على مركز العمليات وخدمة العملاء بالأمانة.

عقب ذلك اجتمع المهندس بن سعيد بمنسوبي الأمانة واستمع لشرح عن مشاريع المنطقة الجاري تنفيذها والمستقبلية، كما استمع لشرح عن المخطط الحضري لمدينة تبوك.

بعدها، نفذ أمين منطقة تبوك المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بالوزارة، جولة تفقدية للمشاريع القائمة شملت الحديقة المركزية لمدينة تبوك، إذ اطلع على مجريات العمل فيها، كما اطلع على حديقة الورود المزمع إنشاؤها بالمنطقة، وعلى خطة تطوير ممر المشاة بحديقة الأمير فهد بن سلطان، بعدها زار المهندس بن سعيد جادة الأمير فهد بن سلطان مطلعا على خطة الأمانة لتطوير المنطقة المركزية وعلى سير الأعمال ومراحل المشاريع فيها والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.

وفي الختام أعرب المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات عن شكره لأمانة تبوك، مثمناً جهودها وما حققته من خلال مبادراتها النوعية ونشاطها الملحوظ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية لاسيما أهداف برنامج جودة الحياة التي تتضمن التأسيس الجيِّد للبنية التحتيَّة للتجمُّعات الحضرية لتحفيز وتنمية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهيل سبل الحياة فيها.