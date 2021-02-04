شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الحالة المطرية للمناطق المتأثرة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن الحالة المطرية للمناطق المتأثرة بالمملكة.

وأشار إلى استمرار تواجد الحزام السحابي على منطقة المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف.

وتوقع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة وجدة بداية من الغد وحتى صباح السبت القادم.

ولفت إلى وجود حزام سحابي ممتد من جدة إلى المدينة وحائل، بالإضافة إلى هطول أمطار على القصيم والرياض والزلفي.