شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على قائمة أغنى أثرياء العالم منهم 3 سعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مؤشر وكالة "بلومبيرج" للمليارديرات عن سيطرة أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة أغنى 500 ثري في العالم

وتضمنت القائمة إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا بـ204 مليارات ‏دولار، وجيف بيزوس بـ 193 مليار دولار، والذي أعلن مؤخرًا ‏تخليه عن منصب المدير التنفيذي لشركة أمازون، وجاء بيل جيتس صاحب مايكروسوفت في المرتبة الثالثة بـ 134 مليار دولار، ‏ثم الفرنسي برنارد أرنو 112 مليار دولار، ومارك زوكربيرج، مالك ‏‏"فيسبوك" بـ 101 مليار دولار .‏

و جاء ترتيب ‏الوليد بن طلال في المركز الـ129 بثروة قُدرت بـ16 مليار دولار، وفي المركز 342 محمد العمودي ‏بـ7.5 مليار دولار ، وفي المركز 360 محمد الجابر بـ 7.1 مليار دولار، واحتل ماجد الفطيم من الإمارات المرتبة 389 بثروة قيمتها 6.7 مليار ‏دولار، وفي المرتبة 486 نجيب ساويرس من مصر بـ 5.5 مليار دولار.‏