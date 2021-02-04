شكرا لمتابعة خبر عن " العدل ": الفتاة يمكنها التوكيل دون ولي أمر بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة العدل، أنه بإمكان ولي أمر الفتاة إذا كان عمرها أقل من 18 عاما أن ينوب عنها في حال رغبت بإجراء وكالة لأحد من أهلها.

وأبانت وزارة العدل أنه يتم خدمة الفتاة في كتابة العدل لإجراء التوكيل عند إتمامها سن الثامنة عشرة.

وكانت وزارة العدل أفادت بأنه يمكن إصدار وكالة من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، ويلزم أن يكون الموكِل سبق أن أصدر وكالة من كاتب عدل أو موثق معتمد، ويمكن ذلك لدى أحد الموثقين.