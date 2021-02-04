شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة شرق العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة شرق العلا، مما تسببت في توقف الحركة المرورية جراء المياه التي امتلأت بها الشوارع والطرقات.

وكانت القوة الخاصة لأمن الطرق، أغلقت طريق " العلا - المدينة المنورة "، وذلك لوجود أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية.

ودعت الراغبين في الذهاب من العلا إلى المدينة عليهم السفر عن طريق خيبر فيما أغلقت طريق " تبوك - ضباء " للاتجاه المؤدي إلى ضباء كإجراء احترازي.