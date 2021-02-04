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شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة شرق العلا

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الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة شرق العلا، مما تسببت في توقف الحركة المرورية جراء المياه التي امتلأت بها الشوارع والطرقات.

 

وكانت القوة الخاصة لأمن الطرق، أغلقت طريق " العلا - المدينة المنورة "، وذلك لوجود أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية.

 

ودعت الراغبين في الذهاب من العلا إلى المدينة عليهم السفر عن طريق خيبر فيما أغلقت طريق " تبوك - ضباء " للاتجاه المؤدي إلى ضباء كإجراء احترازي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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