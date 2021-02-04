شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك رسمي من " النيابة " بشأن إعلانات تروج لفعاليات سياحية خادشة للحياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه معالي النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

وأضاف المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.