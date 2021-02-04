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«الصحة»: تسجيل 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 303 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 297 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 126 إصابة ، والمنطقة الشرقية 58 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 51 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 21 إصابة ، وجاءت باقي الإصابات وفقاً للبيان المرفق .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بعد ملاحظة ارتفاع في معدل الإصابات .

كما أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه سيتم إستيراد عدة لقاحات خلال الفترة المقبلة لتوفيرها لجميع المواطنين والمقيمين بالمجان .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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