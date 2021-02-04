شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 303 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 297 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 126 إصابة ، والمنطقة الشرقية 58 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 51 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 21 إصابة ، وجاءت باقي الإصابات وفقاً للبيان المرفق .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بعد ملاحظة ارتفاع في معدل الإصابات .

كما أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه سيتم إستيراد عدة لقاحات خلال الفترة المقبلة لتوفيرها لجميع المواطنين والمقيمين بالمجان .