أخبار السعودية اليوم.. في العاشرة مساء اليوم.. بدء تطبيق 9 قرارات لمواجهة ثاني موجات كورونا.. و«الجوازات السعودية»: دخول «توكلنا» بدون تفعيل الحساب في «أبشر»

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات على ارتفاعٍ في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات المعتمدة؛ تم اتخاذ بعض القرارات تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، وإلى التفاصيل:

للمعلمين والمعلمات.. استئناف التقديم لبرنامج الابتعاث «9 رجب»

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، موعد استئناف التقديم على برنامج الابتعاث الموجَّه للمعلمين والمعلمات (استهداف).

وذكرت وزارة التعليم، عبر تويتر، أنه سيتم استئناف إجراءات التقديم على برنامج الابتعاث الموجَّه للمعلمين والمعلمات (استهداف) في مرحلته الثانية، ابتداءً من 9 رجب 1442هـ عبر نظام (فارس).

السعودية تتصدر دول الخليج في التعافي من كورونا بـ97.7%

أوضح مركز الإحصاء الخليجي أن السعودية تصدرت نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربية بـ97.7%، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم (4343329) بدول مجلس التعاون الخليجي حتى أمس الأربعاء.

وذكر المركز، عبر تويتر، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بدول الخليج العربي بلغت (1241567)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1181975)، وبلغت حالات الوفاة (10382).

تنويه من وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين: تجنَّبوا مخالفي إجراءات كورونا

أوصت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بتجنب التعامل مع المخالفين لتطبيق الإجراءات الوقاية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتوجيهات.

وكشفت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 368945 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 360400 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6368 حالة.

في العاشرة مساء اليوم.. بدء تطبيق 9 قرارات لمواجهة ثاني موجات كورونا

تبدأ الجهات المعنية بالسعودية، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، تطبيق تسعة قرارات أصدرتها وزارة الداخلية لمكافحة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا؛ وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة من رصدها ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

إيقاف كافة المناسبات والحفلات الاجتماعية بالسعودية.. والداخلية: لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات. ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها؛ وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، وإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية؛ وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية؛ وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد.

«الجوازات السعودية»: دخول «توكلنا» بدون تفعيل الحساب في «أبشر»

قالت المديرية العامة للجوازات، إن دخول التطبيقات الأخرى (خاصةً تطبيق توكلنا)، لا يشترط تفعيل حساب المستفيد على منصة «أبشر»؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «الدخول إلى أي تطبيق آخر لا يشترط تفعيل حساب المستفيد على منصة أبشر. ولمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع الزملاء في تطبيق توكلنا (@Tawakkalna_Care) لإفادتك».

حساب المواطن: 6 أيام متبقية على إيداع دفعة شهر فبراير

أوضح برنامج حساب المواطن أنه متبقٍّ ستة أيام على إيداع الدفعة الـ39 (شهر فبراير 2021) من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

وكان البرنامج أعلن، في وقت سابق عبر تويتر، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ39 (شهر فبراير 2021).

تنبيهات من «الأرصاد» لقاطني 3 مناطق: أمطار ورياح وسيول محتملة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البَرَد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات (بدر- ينبع- وادي الفرع)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الخامسة مساءً، كما نبه إلى حالة مماثلة في منطقة الجوف، تضمنت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتشمل دومة الجندل- سكاكا).

سيول مرتقبة على 10 مناطق.. و«الحصيني»: ذروة الحالة «عطاء» اليوم

توقَّع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، سيولًا على مناطق تبوك والشمالية والجوف والمدينة ومكة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان، وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة، واستمرار ارتفاع الحرارة في باقي المناطق، فيما ستكون الأمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، مع هطول حبات بَرَد، ونشاط في الرياح من متوسط إلى قوي على معظم المناطق.

قائد مركبة يصطدم بسيارات على الدائري الجنوبي بالرياض قبل ضبطه

أعلن مرور منطقة الرياض إلقاء القبض على قائد مركبة اصطدم بعدة سيارات على الدائري الجنوبي وفر هاربًا من مكان الحادث.

وذكر المرور أن قائد المركبة اصطدم بعدد من المركبات بالدائري الجنوبي، دون التوقف في موقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض عليه، وجارٍ استكمال إجراءات وتطبيق المخالفات المقررة في نظام المرور.

«ديوان المحاسبة» يبدأ تطبيق «الدخول المشروط» للمركز الرئيس والفروع

أعلن الديوان العام للمحاسبة، اليوم الخميس، بدء تطبيق قرار منع دخول مقراته (المركز الرئيس وفروعه) دون تفعيل تطبيق «توكلنا»، كإجراء إلزامي للحماية من انتشار فيروس كورونا بالمملكة.

وقال الديوان، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الديوان العام للمحاسبة يبدأ بتطبيق قرار منع اخول مقراته (المركز الرئيس وفروعه) دون تفعيل تطبيق (توكلنا)، كإجراء إلزامي للحماية من انتشار فيروس كورونا».

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