وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 369248 وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 360697، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6389 حالة، بينما تم تسجيل 3 وفيات جديدة، و297 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوصت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بتجنب التعامل مع الأشخاص المخالفين لتطبيق الإجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات، وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» لمنصتها التوعوية «عش بصحة»: «لسلامتك ‼ تجنب التعامل مع أشخاص غير مطبقين للإجراءات الوقاية والتزم بالتوجيهات!».

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