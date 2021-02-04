جامعة الملك خالد تقدم دورات تدريبية مجانية خلال الفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، طرح 10 دورات تدريبية إلكترونية مجانية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، وذلك في عدد من المجالات العلمية والمعرفية والمهارية المتنوعة.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمرعقيل أن الدورات التدريبية يقدمها نخبة أكاديميين متخصصين من كليات الجامعة، وتستهدف حزمة البرامج التدريبية جميع أفراد المجتمع بعدة موضوعات نوعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن موضوعاتها تشمل خطوات تصميم موقع إلكتروني، والتميز الإداري للقيادات، ومجابهة الفيروسات والأمراض الوبائية، والذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل الفعال، وقيادة التغيير المؤسسي، والاستراتيجية الحديثة لتطوير الأداء، وإدارة ضغوط العمل وترتيب الأولويات، إضافة إلى المحاسبة لغير المحاسبين، وتقنيات الطاقة الشمسية في الأغراض المنزلية والتجارية، والتجارة الإلكترونية من الألف إلى الياء.

ودعت العمادة الراغبين في التسجيل متابعة حساب عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على تويتر والاطلاع على التفاصيل، أو زيارة موقعها على الرابط التالي:

https://dcsce.kku.edu.sa/

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