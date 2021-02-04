وزير الداخلية يدشن خدمات إلكترونية عبر منصة أبشر

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الخميس، عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية العامة للجوازات.

وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.

كما دشن خدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد، لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.



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