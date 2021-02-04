نائب أمير جازان يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية خلال اجتماع للجنة الطوارئ

رأس الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي للجنة الطوارىء بالمنطقة.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مستهل الاجتماع بالدعم والرعاية من القيادة الحكيمة -حفظها الله- وتوجيهات المنطقة، وما وفرته من إمكانيات وقدرات لمواجهة جائحة كورونا المستجد والمتحور، مؤكدًا تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات في سبيل الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا وعدم تفشي موجة ثانية بالمملكة وتعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية بالمنطقة.

واستمع نائب أمير المنطقة إلى شرح مفصل من مديري وممثلي الجهات المشاركة عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصي بها من قبل الجهات الصحية في المملكة في إطار جهودها الحثيث للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العالمة في المملكة.

وجرى خلال الاحتماع مناقشة تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي والأسواق والمراكز التجارية والتأكد من تطبيقهم للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة، والتشديد على إقفال وإلغاء جميع الفعاليات الترفيهية والمناسبات الاجتماعية والحد من التجمعات البشرية، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الداخلية وفرض عقوبات على المخالفين.

وبحث خلال الاجتماع السبل الكفيلة بتفعيل آلية التواصل على مدار الساعة للجهات لمتابعة ظروف الحالة العامة في مواجهة جائحة كورونا المستجد وتقديم الحلول وتعزيز وتنسيق الجهود الأمنية والرقابية الإشرافية واتخاذ عدد من التوصيات اللازمة، كما استمع الجميع إلى توجيهات نائب أمير منطقة جازان حيال ما تم بحثه من موضوعات.