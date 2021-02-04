3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بينها الرياض ومكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 126 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 58 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 51 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 21 حالة ومنطقة عسير 11، وحائل 9، والقصيم 7، والحدود الشمالية 5، ونجران 4 ، وسجلت مناطق الباحة وجازان وتبوك 3 حالات لكل منها، وسجلت منطقة الجوف حالتين.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 3 حالات وفيات وتسجيل 297 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 360.697 حالة.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية