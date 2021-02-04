جامعة الفيصل تنظم المؤتمر الدولي الثاني لحوكمة الشركات.. وتكريم 15 منشأة

نظمت جامعة الفيصل، أمس، المؤتمر الدولي الثاني لحوكمة الشركات بعنوان (الاستثمار بالمعيار الدولي الحديث: البيئة، المسؤولية الاجتماعية، والحوكمة)، بحضور متحدثين دوليين عن بعد من جامعة لندن للأعمال وجامعة كاليفورنيا بلوس.

وكرم مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع 15 شركة مدرجة بجائزة التميز في الحوكمة خمسة منها للقطاع المالي وعشرة للقطاعات غير المالية.

وأوضح أستاذ المالية المساعد الرئيس التنفيذي لمركز حوكمة الشركات بكلية الأعمال بجامعة الفيصل الدكتور مشهور فاروق مراد أن استمرار ارتفاع مؤشر الحوكمة يعكس مدى نجاح الجهات الرقابية في المملكة لدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وفي مقدمتها هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي في تبني مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة وتحديثها من وقت إلى آخر للارتقاء بها، ويعكس نجاح الدور الذي يؤديه مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل في نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة من خلال المؤشر وغيرها من الخدمات التعليمية والاستشارية التي يقدمها في مجال الحوكمة.