«منشآت» تحدد آلية ومعايير التسجيل بمبادرة المعسكرات الريادية

حثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الطلاب والمنسوبين الجامعيين للاستفادة من مبادرة المعسكرات الريادية الجامعية.

ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الراغبين في التقديم للمبادرة بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال الدخول على رابط المعسكرات الريادية الجامعية بموقع الهيئة وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي "من هنا".

وشاركت هيئة "منشآت"، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع "تويتر"، "إنفوجراف" إذا كنت طالب أو منسوب جامعي ومهتم بريادة الأعمال والمشاريع الريادية؛ بادر بالتسجيل لحضور المعسكرات الريادية الجامعية."

وأوضحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة المعسكرات الريادية الجامعية هي مبادرة وطنية تساهم في خلق بيئة تمكن أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في جامعات المملكة والمساهمة بتحويلها إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي والتوجيهي خلال مراحل متعددة. البرامج المتاحة:

وعددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أهداف برنامج مبادرة المعسكرات الريادية والتي تتمثل في :

- توفير فرص للتطبيق العملي الريادي وتتجير مشاريع التخرج

- توفير فرص تمويلية وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجماعت بتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة.

- تمكين التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات المختلفة لتطوير حلول ريادية.

- خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح وتسهم في خلق فرض منشآت ناشئة مستقبلًا

وحددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اشتراطات ومتطلبات التسجيل ببرنامج مبادرة المعسكرات الريادية في المعايير التالية :

- أن يكون المتقدم طالب أو طالبة أو أحد منسوبي جامعات المملكة

- تعبئة نموذج التسجيل كامل وتوفير المعلومات الشخصية الصحيحة

- القدرة على طرح فكرة مبدية وتوفير تفاصيل المشروع والتي تتمثل في:

(شرح الفكرة – الهدف من الفكرة والمشكلة التي تحلها – الفئة المستهدفة – الدعم المطلوب) وتوضيح المعلومات بمقطع فيديو أو مقطع صوتي إن أمكن

- الإلتزام بجدول البرنامج

وأشارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أن تعبئة نموذج التسجيل لا تعني قبول المشارك.

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