استمرار ارتفاع حالات كورونا النشطة والحرجة خلال الـ«24» ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنَّ عدد الحالات المؤكدة في المملكة (369248) حالة، من بينها (2162) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (395) حالة حرجة.

كانت الوزارة جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات والاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.

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