النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه وفقًا لما رصده مركز الرصد النيابي، من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية– فقد صدر توجيه النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم، وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

ونوه المصدر بأن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب، يعد من الأفعال المجرمة طبقًا لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وبمخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.

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