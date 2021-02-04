جولات رقابية وإغلاق محلات في النماص

ضمن إطار المتابعة للتدابير الوقائية واجراءاتها الاحترازية، قام رئيس بلدية محافظة النماص المهندس عبدالله آل دلبوح بجولات رقابية مع المراقبين الصحيين، حيث وقفوا ميدانياً على المحلات التجارية والمطاعم في المحافظة، للتأكد من التقيد داخل المنشآت بالاشتراطات الصحية، وتطبيقهم للاحترازات الوقائية، وصرح آل دلبوح للوطن بأن الفريق قام بـ130 جولة خلال الأسبوعين الماضيين، على أغلب المحلات التجارية، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية وعدم التهاون بها، كما تم إغلاق أربعة محلات تجارية مخالفة، لم تتقيد بتنفيذ هذه الإجراءات.



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